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GÜLŞEN'İN AVUKATI: DURUMU GAYET İYİ

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BAKIRKÖY Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor" dedi.

BAKIRKÖY Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, " Gülşen'in durumu gayet iyi. Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor" dedi.

Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gökçe Kılıç Gülşen Güncel Haberler

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