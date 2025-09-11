Gülşehir'de Süt Toplama Kamyonetinde Kaza: Genç Adam Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde süt toplama kamyonetinin kasasından düşen Ertuğrul Küçükdeveci (25), kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar beldesinde meydana geldi. A.S. ve arkadaşı Ertuğrul Küçükdeveci, plakası öğrenilemeyen kamyonetle süt toplamaya gitti. Dönüş yolunda kamyonetin kasasına binen Ertuğrul Küçükdeveci, dengesini kaybederek yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul Küçükdeveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçükdeveci'nin cenazesi otopsi için morga konulurken, kamyonet sürücüsü A.S., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.