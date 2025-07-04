Gülşehir'de Saman Yüklü Römork Sulama Kanalına Düştü: Bir Kişi Kayboldu

Gülşehir'de Saman Yüklü Römork Sulama Kanalına Düştü: Bir Kişi Kayboldu
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman yüklü römorkun yan yatması sonucu sulama kanalına düşen 4 kişiden biri kayboldu. Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde saman yüklü römorkun yan yatması sonucu sulama kanalına düşen 4 kişiden biri kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkisinde saman balyası taşıyan traktörün arkasına takılı römork yan yattı.

Bu sırada römorktaki balyaların üzerinde bulunan 4 kişi, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Suya düşen 3 kişi kendi imkanlarıyla kanaldan çıkarken, M.A. (20) ise gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan M.A'yı arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına Aksaray Sualtı Dalgıç ekibi ile Yozgat ve Kayseri'den gelecek ekipler de katılacak.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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