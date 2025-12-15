Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay toprağa verildi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı cenaze töreninde Gülşah Durbay, memleketi Koldere Mahallesi'nde toprağa verildi. Helallik alındıktan sonra mezarlığına götürülen Durbay'ın cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı.

EVİNİN ÖNÜNDE HELALİK ALINDIKTAN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Gülşah Durbay'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi'ne götürüldü. Durbay'ın cenazesi evinin önüne getirilip, helallik alındı. Ardından Koldere Mahalle Mezarlığı'na götürülen Gülşah Durbay'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Durbay'ın mezarına kürekle toprak attı. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Özel ve Gülşah Durbay'ın ailesi evlerinin kapısı önünde taziyeleri kabul etti.

Ersan ERDOĞAN-Seza Nur ALPDÜNDAR/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Ünlü Yönetmen Rob Reiner'ın Oğlu, cinayet suçlamasıyla tutuklandı

Ünlü yönetmenin sır ölümünde olay tutuklama
Yüksel Yıldırım müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık

Müjdeyi sabaha karşı saat dörtte açıkladı: 2 yıllığına anlaştık
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Hilal Cebeci'den linç tepkisi: 'Sinirlenirsem çok kötü uğraşırım'

Hilal Cebeci'den takipçilerine dava tehdidi: Yıllarca uğraşırsınız...
İnfial yaratan görüntü! Okul müdürü yakasından tuttuğu öğrenciyi yere savurdu

İnfial yaratan görüntü! Her şey bayrak töreni sırasında yaşandı
title