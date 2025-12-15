Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay toprağa verildi

EVİNİN ÖNÜNDE HELALİK ALINDIKTAN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Gülşah Durbay'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi'ne götürüldü. Durbay'ın cenazesi evinin önüne getirilip, helallik alındı. Ardından Koldere Mahalle Mezarlığı'na götürülen Gülşah Durbay'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Durbay'ın mezarına kürekle toprak attı. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Özel ve Gülşah Durbay'ın ailesi evlerinin kapısı önünde taziyeleri kabul etti.

Ersan ERDOĞAN-Seza Nur ALPDÜNDAR/MANİSA,