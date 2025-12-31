Haberler

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Kaymakam İsmail Şanal, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2026 yılına birlik ve beraberlik içinde ulaşmanın heyecanını paylaştı ve ilçenin kalkınması için hizmet etme gayretinde olduklarını vurguladı.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanal, mesajında, 2026 yılına birliktelikle ulaşmanın huzur, mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Her yeni yılın, hedeflerin gözden geçirilip yeniden şekillendirildiği kıymetli bir başlangıç olduğunu kaydeden Şanal, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız yılda ilçemizin huzuru, güvenliği ve kalkınması için tüm kamu kurumlarımızla işbirliği içinde hizmet etme gayretinde olduk. Yeni yılda da kadim ilçemizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve devletimizin şefkat elini her bir haneye ulaştırmak temel önceliğimiz olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
