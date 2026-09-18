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Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından taviz vermediğini ve bu uğurda şehitlik ile gazilik mertebelerini her zaman en yüce makam olarak gördüğünü vurguladı.

Gazilerin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirten Aslan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını siper eden kahraman gazilerimiz, bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin en canlı simgeleridir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu mukaddes emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak en temel görevimizdir."

Kaynak: AA
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