Gülnar'da sahipsiz hayvanlar unutulmuyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, sahipsiz hayvanlar için çeşitli bölgelere yiyecek bırakılıyor.

İlçede yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) bünyesinde faaliyet gösteren yemek şirketleri, bayat ekmekler ile yemek artıklarını biriktiriyor.

Gülnar Kaymakamlığı koordinesinde toplanan yiyecekler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor.

Periyodik aralıklarla gerçekleştirilen çalışmalarla, ilçedeki çeşitli bölgelere yiyecek bırakılıyor.