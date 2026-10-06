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Gülnar'da kurum müdürleri kamu yatırımları ve projeleri görüşmek için toplandı

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Mersin Gülnar'da Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında Kurumlar Arası İstişare Toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Önge ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda kamu yatırımları, projeler ve kurumlar arası işbirliği imkanları görüşüldü.

Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kurumlar Arası İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakam Emrah Aslan başkanlığında, Gülnar Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Önge ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilçe genelinde devam eden kamu yatırımları, yürütülen projeler ve kurumlar arası işbirliği imkanları ele alındı.

Kaynak: AA
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