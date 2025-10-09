Haberler

Gülnar'da Din Görevlileri ile Protokol Üyeleri Buluştu

Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri din görevlileriyle bir araya geldi. Kaymakam İsmail Şanal, din hizmetlerinin toplum için önemli olduğunu vurguladı.

Gülnar Belediyesi ev sahipliğinde bir restoranda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam İsmail Şanal, Belediye Başkanı Fatih Önge, İlçe Müftüsü Mehmet Sain ve din görevlileri katıldı.

Şanal, programdaki konuşmasında, din hizmetlerinin toplumun geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.

Önge de camilerin, toplumun birlik ve beraberliğini de yaşattığını ifade ederek, "Gülnar Belediyesi olarak, sizlerin görevlerinizi daha iyi şartlarda yapabilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
