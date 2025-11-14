Gülnar Belediyesi'nden Hayvan Yetiştiricilerine Mont Desteği
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, soğuk havalarda hayvan yetiştiricilerini unutmadıklarını belirterek, 100 aileye mont hediye etti ve destek projelerinin süreceğini açıkladı.
Gülnar Belediyesi, hayvan yetiştiricisi 100 aileye mont hediye etti.
Belediye Başkanı Fatih Önge, yaptığı açıklamada, üreticilere destek projelerinin devam ettiğini belirtti.
Soğuk havalarda çalışmalarını sürdüren hayvan yetiştiricilerini unutmadıklarını kaydeden Önge, Gülnar'da gönüllere dokunmayı sürdüreceklerini bildirdi.
Önge, ziyarette bulunduğu hayvan yetiştiricisi 100 aileye mont hediye etti.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel