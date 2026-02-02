Haberler

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'den Berat Kandili mesajı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında bu müstesna gecenin önemine vurgu yaparak barış, sağlık ve esenlik dileğinde bulundu.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Önge, mesajında, Berat Kandili'ne kavuşmanın huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Berat gecesinin, günahtan arınma imkanı sunan müstesna bir zaman dilimi olduğunu kaydeden Önge, "Bu gece, sadece bir kutlama değil aynı zamanda kendimizi hesaba çekme, kırılan kalpleri onarma ve birlikteliğimizi pekiştirme vaktidir." ifadesini kullandı.

Önge, Berat Kandili'nin İslam alemine barış, sağlık ve esenlik getirmesini diledi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

