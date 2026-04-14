Akın Gürlek'ten Gülistan Doku Soruşturması Açıklaması: "Ucu Nereye Giderse Gitsin Kararlılıkla Araştırılıyor"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli adımlar atıldığını ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" ifadesini kullandı.

Gürlek, "Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var

Bekleneni yaptı!

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
Gözaltılar sonrası Gülistan Doku'nun annesi tek bir ismi suçladı

Gözaltılar sonrası Gülistan Doku'nun annesi tek bir ismi suçladı