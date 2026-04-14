Gülistan Doku soruşturması; 7 ilde, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı. Soruşturmayı yürüten birimlerce İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli'de 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Z.A., onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S., G.E.,? ?S.G., ?S.Ö., ?C.A., ?N.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

