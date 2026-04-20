Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, adliyeye getirildi
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, görev yaptığı hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı