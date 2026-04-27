Gülistan Doku Soruşturması... Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi
Haber: Orhan BOZKURT
(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında geçen hafta tutuklanan Sonel'in tutukluluğuna yönelik itiraz karara bağlandı.
Asliye ceza mahkemesi, Sonel'in tahliyesi talepli itirazın reddine hükmetti.
Kaynak: ANKA