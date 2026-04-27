Gülistan Doku'nun Arkadaşı Rojwelat Kızmaz'ın Ailesi, Kızlarının Ölümüne İlişkin Soruşturmanın Yeniden Açılmasını Talep Etti

Güncelleme:
(BATMAN) - Gülistan Doku'nun ölümüne ilişkin son gelişmelerin ardından 2024 yılında hayatını kaybeden Doku'nun arkadaşı Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, kızlarının intihar ettiği gerekçesiyle verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve yeniden soruşturma başlatılması talebiyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı Rojwelat Kızmaz, Şubat 2024'te Hasankeyf'te ölü bulunmuş ve bu durum intihar olarak kayıtlara geçmişti.

Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından kızları açısından daha önce var olan soru işaretlerine yenilerinin eklendiği gerekçesiyle kızlarının ölümüne ilişkin verilen takipsizlik kararının kaldırılması için Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Başvurunun ardından Kızmaz ailesi ve avukatları adliye önünde basın açıklaması düzenledi.

Avukat Sümeyye Gültekin Aykut, Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan son gelişmelerin Rojwelat Kızmaz dosyasıyla ortak yönler taşıdığına işaret ederek, söz konusu benzerliklerin hukuken "yeni delil" olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Ciddi ihmaller söz konusu"

Her iki dosyada da ciddi ihmaller bulunduğunu vurgulayan Aykut, kayıp başvurularına rağmen arama çalışmalarının geciktiğini, kamera kayıtları ile kritik verilerin zamanında incelenmediğini ve kapsamlı soruşturma yürütülmediğini belirtti. Aykut ayrıca, sorumluluğu bulunan kişi ve kamu görevlileri hakkında etkin işlem yapılmadığını dile getirdi.

Yaşananların basit bir ihmal olarak değerlendirilemeyeceğini kaydeden Aykut, "Bu durum, yaşam hakkının korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesidir" dedi.

Kadınların kaybolduğu ya da şüpheli şekilde hayatını kaybettiği olaylarda devletin etkin soruşturma yürütme yükümlülüğüne dikkati çeken Aykut, "Adaletin gecikmesi yalnızca bir dosyanın değil, toplumun tamamının zararına bir sonuç doğurmaktadır. Cezasızlık sürdükçe benzer ihlallerin önü açılmaktadır" diye konuştu.

"Üç gün boyunca neden bir arama yapılmadı"

Rojwelat Kızmaz'ın ağabeyi Mehmet Kızmaz da kardeşinin kaybolduğuna yönelik ihbar yapmalarından itibaren üç gün boyunca kolluk kuvvetleri tarafından arama çalışması yapılmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Üç gün boyunca kız kardeşim yaşıyordu. Neden bir arama yapılmamış üç gün boyunca? MOBESE'si var buranın. Kavşak belli. Nereye gidersen git o kavşaktan gidileceği belliyken kameraya bakılmayıp üç gün boyunca orada ölüme terk edilmesi… Bir el uzatılmasını beklemiş. Değil el uzatılması, itilmiş. Muamele bu. Yani üç gün boyunca yaşıyor olup da aranmamasının sonucu bu."

Kaynak: ANKA
