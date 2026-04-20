Gülistan Doku Soruşturması… Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir Adliyeye Sevk Edildi

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesi nedeniyle gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi eski başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(TUNCELİ) - Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin Bursa'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alınmış, ifadesi alınmak üzere Tunceli İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti.

Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan Çağdaş Özdemir, yoğun güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak 2021'de atanan Çağdaş Özdemir, Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle suçlanıyor.

Kaynak: ANKA
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor