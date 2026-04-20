Gülistan Doku Soruşturması… Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir Adliyeye Sevk Edildi
Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesi nedeniyle gözaltına alınan Tunceli Devlet Hastanesi eski başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Haber: Caner AKTAN
Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alınmış, ifadesi alınmak üzere Tunceli İl Jandarma Komutanlığına getirilmişti.
Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan Çağdaş Özdemir, yoğun güvenlik önlemleri altında Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.
Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak 2021'de atanan Çağdaş Özdemir, Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesiyle suçlanıyor.