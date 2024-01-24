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Guizhou'daki elektrik depolama istasyonunun çeşitli görüntüleri

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Çin'in Guizhou eyaletindeki 'süper güç bankası' sadece iki saatte 380.000 kilovat-saat elektrik depolayıp en yoğun saatlerde 47.000 kişinin enerji taleplerini karşılayabiliyor. Tesis, Guizho'daki ilk merkezi, akıllı ve büyük ölçekli elektrokimyasal enerji depolama istasyonu olarak ön plana çıkıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ziyun'dan bildiriyor. (XHTV)

1. Guizhou'daki elektrik depolama istasyonunun çeşitli görüntüleri

Çin'in Guizhou eyaletindeki "süper güç bankası" sadece iki saatte 380.000 kilovat-saat elektrik depolayıp en yoğun saatlerde 47.000 kişinin enerji taleplerini karşılayabiliyor.

Tesis, Guizho'daki ilk merkezi, akıllı ve büyük ölçekli elektrokimyasal enerji depolama istasyonu olarak ön plana çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ziyun'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Çin Enerji Teknoloji Güncel Haberler

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