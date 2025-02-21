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Guizhou, Bilimsel Seyahatlerde Yeni Bir Merkez Oluyor

Guizhou, Bilimsel Seyahatlerde Yeni Bir Merkez Oluyor
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Çin'in Guizhou eyaleti, bilimsel bilgi arayışındaki ziyaretçilere sunduğu imkanlarla dikkat çekiyor. 2024 yılında dünyanın en büyük radyo teleskobu olan FAST'i 1,298 milyon kişi ziyaret etti.

PİNGTANG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti, son yıllarda bilimsel bilgi ve keşif yolculuğuna çıkmak isteyenler için imkanlar sunarak ziyaretçi çekiyor. Çin genelinde tercih edilen bir seçenek olan bilimsel amaçlı eğitim seyahatlerini geliştirmek üzere Çin'in 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) gibi bilimsel araştırma kaynaklarından yararlanılıyor.

Dünyanın en büyük tek çanak radyo teleskobu olan FAST'i 2024 yılında eğitsel bilim gezileri kapsamında 1,298 milyon kişi ziyaret etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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