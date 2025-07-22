Guiyang'da Ultra Hızlı Şarj İstasyonu Açıldı

GUİYANG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da ultra hızlı sıvı soğutmalı şarj cihazlarıyla donatılmış Quanhu Park İstasyonu'nda şarj edilen elektrikli araçlar, 13 Haziran 2025.

Guiyang kentinde bulunan ve 3.900 metrekareden fazla bir alanı kaplayan Quanhu Park İstasyonu'nda yaklaşık olarak "saniyede bir kilometre" şarj hızı hizmeti sunan 130 şarj bölmesi bulunuyor. (Fotoğraf: Xinhua)