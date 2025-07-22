Guiyang'da Ultra Hızlı Şarj İstasyonu Açıldı

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Çin'in Guizhou eyaletinin Guiyang kentinde, ultra hızlı sıvı soğutmalı şarj cihazlarıyla donatılmış Quanhu Park İstasyonu hizmete girdi. İstasyon, 'saniyede bir kilometre' şarj hızı sunarak elektrikli araçların hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlıyor.

GUİYANG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da ultra hızlı sıvı soğutmalı şarj cihazlarıyla donatılmış Quanhu Park İstasyonu'nda şarj edilen elektrikli araçlar, 13 Haziran 2025.

Guiyang kentinde bulunan ve 3.900 metrekareden fazla bir alanı kaplayan Quanhu Park İstasyonu'nda yaklaşık olarak "saniyede bir kilometre" şarj hızı hizmeti sunan 130 şarj bölmesi bulunuyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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