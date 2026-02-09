Haberler

Güdül ve Ayaş belediyeleri arasında iş birliği görüşmesi

Güncelleme:
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu'nu ziyaret ederek belediyeler arası iş birliği ve ortak çalışma konularını ele aldı. Ziyaret verimli geçti ve iki ilçenin iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, belediyeler arası koordinasyonu güçlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu'nu ziyaret etti.

Ayaş Belediye Başkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman da katıldı. Görüşmede, belediyeler arası iş birliği, ortak çalışma alanları ve iki ilçeyi ilgilendiren çeşitli konular ele alındı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Güdül Belediye Başkanı Doğanay, görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, "Komşu iki ilçe belediyesi olarak ilçelerimiz için ortak hareket ediyoruz. Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
