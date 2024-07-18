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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede çalışmalarını sürdürüyor

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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye ekipleri halı saha tadilatı, kilitli parke taşı döşeme, park temizliği gibi çalışmaları sürdürüyor. Yeşilöz Mahallesi'nde tamamlanan kanal çalışması ve biten halı saha gençlerin kullanımına sunulacak.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede çok yönlü çalışmalarda bulunduklarını bildirdi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini belirtti.

Yeşilöz Mahallesi'ndeki halı sahada ışıklandırma ve tadilat çalışmaları başlattıklarını aktaran Doğanay, "Emirler Mahalle'mizde de kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız sürüyor. Kamanlar Mahallesi'nde bulunan Şehit Tolga Akpınar Parkı'nda temizlik çalışmasında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Doğanay, Yeşilöz Mahallesi'nde kanal çalışmasının da tamamlandığını, diğer mahallelerde bulunan parklardaki mıntıka ve çevre temizliğinin sürdürüldüğünü anlatarak, tadilatı ve ışıklandırması biten halı sahanın gençlerin hizmetine sunulacağını kaydetti.???????

Kaynak: AA / Güncel

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