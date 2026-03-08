Güdül Belediye Başkanı Doğanay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların yaşamın her alanına katkı sağladığını vurguladı ve tüm kadınların gününü kutladı.
Doğanay, mesajında, kadınların emek, sabır, sevgi ve fedakarlıkla hayatın her alanına değer kattıklarını belirterek, "Toplumu şekillendiren, geleceğimizi aydınlatan ve azmiyle her zorluğun üstesinden gelen tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak