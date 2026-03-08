Haberler

Güdül Belediye Başkanı Doğanay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Güncelleme:
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kadınların yaşamın her alanına katkı sağladığını vurguladı ve tüm kadınların gününü kutladı.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğanay, mesajında, kadınların emek, sabır, sevgi ve fedakarlıkla hayatın her alanına değer kattıklarını belirterek, "Toplumu şekillendiren, geleceğimizi aydınlatan ve azmiyle her zorluğun üstesinden gelen tüm kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

