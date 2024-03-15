Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaşlıları ziyaret ediyor

Güdül Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın, yaşlıları ziyaret ediyor.

Yalçın, ilçede yaşayan 93 yaşındaki Ayşe Ersoy'a ziyarette bulundu.

Yaşlısı genci, herkesi kucaklamaya çalıştıklarını belirten Yalçın, "Ayşe teyzemizi evinde ziyaret ettik ve elini öptük. Ayşe teyze ziyaretimizden oldukça memnun kaldı. Yaşlılarımızı da ziyaretlerde ihmal etmiyoruz." dedi.

Ayşe Ersoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel şeyler yaptı. Allah onun ve sizlerin ayağına taş değdirmesin. Böyle bir lider 100 yılda bir gelir. Yaşlısına gencine sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.