Haberler

Gucerat'taki Kimya Fabrikasında Zehirli Gaz Sızıntısı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Gucerat eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen zehirli gaz sızıntısı sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 10'dan fazla işçi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgedeki köylüler tahliye edildi.

YENİ DELHİ, 11 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 1 işçi hayatını kaybederken, 10'dan fazla işçi hastaneye kaldırıldı.

Panchmahal bölgesine bağlı Ghoghamba'da bulunan Gujarat Fluorochemical Limited şirketine ait fabrikada meydana gelen sızıntı nedeniyle hastaneye kaldırılan işçilerin bazılarının bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Yetkililer, gaz sızıntısının ardından şirketin sağlık ekibinin etkilenen işçilere derhal panzehir uygulayıp hastaneye gönderdiğini, durumu ağır olan 5 yaralınınsa Vadodara'ya sevk edildiğini açıkladı.

Yerel polis ve sağlık departmanı ekipleri olay yerine intikal etti.

Fabrikanın yakınında yaşayan köylüler önlem amacıyla tahliye edilirken, polis sızıntının nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Habertürk ve Show TV'ye neden el konuldu? Başsavcılıktan açıklama var

Habertürk ve Show TV'ye neden el konuldu? Başsavcılıktan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Furkan Kızılay'ın yeni mesleği şaşırttı

Çocuklar Duymasın'ın 'Havuç'uydu! Yeni mesleği şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.