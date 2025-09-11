Gucerat'taki Kimya Fabrikasında Zehirli Gaz Sızıntısı: 1 Ölü, 10 Yaralı

YENİ DELHİ, 11 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 1 işçi hayatını kaybederken, 10'dan fazla işçi hastaneye kaldırıldı.

Panchmahal bölgesine bağlı Ghoghamba'da bulunan Gujarat Fluorochemical Limited şirketine ait fabrikada meydana gelen sızıntı nedeniyle hastaneye kaldırılan işçilerin bazılarının bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Yetkililer, gaz sızıntısının ardından şirketin sağlık ekibinin etkilenen işçilere derhal panzehir uygulayıp hastaneye gönderdiğini, durumu ağır olan 5 yaralınınsa Vadodara'ya sevk edildiğini açıkladı.

Yerel polis ve sağlık departmanı ekipleri olay yerine intikal etti.

Fabrikanın yakınında yaşayan köylüler önlem amacıyla tahliye edilirken, polis sızıntının nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.