Guangzhou Denizcilik Müzesi'nde Antik Müzik Aletleri Sergisi Açıldı

GUANGZHOU, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Guangzhou Denizcilik Müzesi'nde İpek Yolu güzergahındaki ülkelerden 143 antik müzik aletini bir araya getiren sergi cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Doğu ile Batı arasındaki kültürel etkileşimlerde müzik aletlerinin tarihsel bağlamını ve sanatsal bütünlüğünü gözler önüne seren sergi 6 Nisan 2026'ya kadar açık olacak.