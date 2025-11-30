Haberler

Guangzhou Denizcilik Müzesi'nde Antik Müzik Aletleri Sergisi Açıldı

Guangzhou Denizcilik Müzesi'nde Antik Müzik Aletleri Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Guangzhou Denizcilik Müzesi, İpek Yolu güzergahındaki 143 antik müzik aletini sergileyen bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sergi, Doğu ve Batı arasındaki kültürel etkileşimleri gözler önüne seriyor ve 6 Nisan 2026'ya kadar ziyaret edilebilir.

GUANGZHOU, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Guangzhou Denizcilik Müzesi'nde İpek Yolu güzergahındaki ülkelerden 143 antik müzik aletini bir araya getiren sergi cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Doğu ile Batı arasındaki kültürel etkileşimlerde müzik aletlerinin tarihsel bağlamını ve sanatsal bütünlüğünü gözler önüne seren sergi 6 Nisan 2026'ya kadar açık olacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.