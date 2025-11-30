Guangzhou Denizcilik Müzesi'nde Antik Müzik Aletleri Sergisi Açıldı
Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Guangzhou Denizcilik Müzesi, İpek Yolu güzergahındaki 143 antik müzik aletini sergileyen bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sergi, Doğu ve Batı arasındaki kültürel etkileşimleri gözler önüne seriyor ve 6 Nisan 2026'ya kadar ziyaret edilebilir.
GUANGZHOU, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Guangzhou Denizcilik Müzesi'nde İpek Yolu güzergahındaki ülkelerden 143 antik müzik aletini bir araya getiren sergi cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
Doğu ile Batı arasındaki kültürel etkileşimlerde müzik aletlerinin tarihsel bağlamını ve sanatsal bütünlüğünü gözler önüne seren sergi 6 Nisan 2026'ya kadar açık olacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel