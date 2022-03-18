Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'deki Model Uydu Yarışması'nın finaline davet edildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de düzenlenecek CanSat Competition Model Uydu Yarışması'nın ön elemelerinde başarılı olarak 6. kez finallere davet edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Grizu-263 Uzay Takımı'nın katılacağı finallerin 9-12 Haziran tarihlerinde Virginia Tech'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Grizu-263 Uzay Takımı ilk olarak 2017'de katıldığı finallerde, 2018 ve 2019 yıllarında dünya ikincisi, 2020 ve 2021'de dünya dördüncüsü olarak üniversiteyi ve Türkiye'yi gururlandırdığı aktarılan açıklamada, son olarak 13 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle alçak dünya yörüngesinde 525 kilometre uzağa gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın başarıyla yörüngeye yerleştiği, dünyanın dört bir yanından veri paketi alınmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ilk cep uydusunu tasarlayan, uzay bilimleri alanında Türkiye'yi uluslararası arenada önemli derecelerle temsil eden Grizu-263 Uzay Takımını ve danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi'yi gönülden tebrik ederek takımın projelerinin ülkenin Milli Uzay Programı hedefleri içerisinde önemli rol oynadığını, takımın ülke genelinde uzay bilimlerinde örnek teşkil eden çalışmalar içerisinde bulunduğunu ifade etti.

Üniversite olarak her zaman takımın yanında olduklarını dile getiren Çufalı, ana sponsor Erdemir'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.