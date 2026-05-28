Kanyonda düşüp ayağı kırılan turist kurtarıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağı kırılan turist, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nda meydana geldi. Doğa yürüyüşü yapan Rupert Edwaed Charles Brannan, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü. Ayağından yaralanan turist, bulunduğu sarp bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kanyonun zorlu arazi yapısına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye alınan turist, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bot yardımıyla kanyon girişine tahliye edildi. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı turistin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

