Antalya'da yabancı turistin kurtarma operasyonu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağı kırılan yabancı uyruklu turist, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 1'nci günü Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü yapan yabancı uyruklu turist, kayalık alanda dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucu ayağından yaralanan turist, bulunduğu sarp bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kanyonun zorlu arazi yapısına rağmen bölgeye ulaşan ekipler, yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeye alınan turist, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bot yardımıyla kanyon girişine tahliye edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı turistin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
