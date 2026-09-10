Göynücek'te silajlık mısır hasadı başladı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde silajlık mısır hasadı başladı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde silajlık mısır hasadı başladı.
Gediksaray köyünde silajlık mısır hasadının başlamasıyla birlikte, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici ve teknik personelin katılımıyla sahada incelemelerde bulunuldu.
İncelemelerin ardından hasadın yaklaşık 60 dekar alanda gerçekleştirildiği ve dekara 6,5 ile 7 ton arasında ürün verimi elde edildiği bildirildi.
Hasat çalışmalarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA