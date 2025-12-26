Haberler

Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Güncelleme:
Konya Defterdarlığı'nda gelir uzmanı olarak çalışan S.D. adlı sosyal medya fenomeninin, rapor alarak uzun süre işe gitmediği ancak raporlu olduğu dönemde Instagram için video çektiği iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, S.D.'nin 70 bin TL'nin üzerinde maaş aldığı öne sürüldü.

Konya Defterdarlığı Selçuk Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak görev yapan S.D. isimli sosyal medya fenomeni kadın hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre S.D., rapor alarak uzun süre işe gitmediği dönemde Instagram için videolar çekti.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI, TARTIŞMA BAŞLADI

Söz konusu videoların sosyal medyada paylaşılmasının ardından konu kısa sürede gündem oldu. Paylaşımlar sonrası çok sayıda kullanıcı rapor sürecinde yapılan sosyal medya faaliyetlerini eleştirirken, bazı kullanıcılar ise iddiaların resmi olarak araştırılması gerektiğini savundu.

"70 BİN TL'NİN ÜZERİNDE MAAŞ ALIYOR" İDDİASI

Öte yandan S.D.'nin 70 bin TL'nin üzerinde maaş aldığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıPrenses Eyşan tv:

ne alaka? kadın evinde. müzik dinliyor. hastayken insan bunu başarabilir yani. sanki yurt dışı tatiline çıkmış

Haber YorumlarıArSLaN 1:

evinde müzik dinleyip video çeken kişi, iş yerine de gidip çalışabilir, sırtında taş taşımıyor.

Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

Gel bursaya adam dersine girmiyor öğrenciler dışarda bir şey yapanda yok oturduğunda da devlete hükümete demediğini bırakmıyor

Haber YorumlarıRIZGAR:

Tüm devlet kurumlarında çalışan memurlara sosyal medya kısıtlaması getirilmeli. Özellikle çalıştığı kurum ile ilgili video çekmek ve yayınlamak yasaklanmalı.

Haber YorumlarıArSLaN 1:

O da bişey mi sağlık ocağında her hafta aile hekimlerinden biri gelmiyor diğeri onun yerine bakıyor :) adamlar ayda 2 hafta çalışıyor

