Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Konya Defterdarlığı Selçuk Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak görev yapan S.D. isimli sosyal medya fenomeni kadın hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre S.D., rapor alarak uzun süre işe gitmediği dönemde Instagram için videolar çekti.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI, TARTIŞMA BAŞLADI

Söz konusu videoların sosyal medyada paylaşılmasının ardından konu kısa sürede gündem oldu. Paylaşımlar sonrası çok sayıda kullanıcı rapor sürecinde yapılan sosyal medya faaliyetlerini eleştirirken, bazı kullanıcılar ise iddiaların resmi olarak araştırılması gerektiğini savundu.

"70 BİN TL'NİN ÜZERİNDE MAAŞ ALIYOR" İDDİASI

Öte yandan S.D.'nin 70 bin TL'nin üzerinde maaş aldığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.