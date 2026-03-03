Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için Iğdır'da anma programı düzenlendi. Saldırıda üst düzey siyasetçi ve askerlerin de yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

IĞDIR'DA CAFERİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

1989'dan bu yana İran'ın liderliğini yürüten 86 yaşındaki Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 günlük yas ilan edildi. Türkiye'de yaşayan Caferiler de Hamaney'i anmak için Iğdır'da sokaklara çıktı.

POSTERLER TAŞINDI, SLOGANLAR ATILDI

Kent meydanında toplanan kalabalık, Hamaney'in poster ve fotoğraflarını taşıdı. Meydanda okunan ilahiler eşliğinde anma gerçekleştiren grup, ABD karşıtı sloganlar attı. Anma programı, güvenlik önlemleri altında tamamlandı.