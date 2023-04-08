Görsel İletişim Tasarımcısı Mahir Akkoyun: "Dün Benim Üzerimden Yapılmaya Çalışılan Şey, Bu Sömürü Düzeninden Bıkmış Olan Milyonlarca İnsana Seçim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan grafiker Mahir Akkoyun, serbest bırakılmasının ardından; Twitter hesabından açıklama yaptı. Akkoyun, “Dün benim üzerimden yapılmaya çalışılan şey, bu sömürü düzeninden bıkmış olan milyonlarca insana seçim öncesinde gösterilmiş bir sopaydı… Birlikte mücadele ederek kazanmak zorundayız ” dedi.

KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan grafiker Mahir Akkoyun, serbest bırakılmasının ardından; Twitter hesabından açıklama yaptı. Akkoyun, "Dün benim üzerimden yapılmaya çalışılan şey, bu sömürü düzeninden bıkmış olan milyonlarca insana seçim öncesinde gösterilmiş bir sopaydı… Birlikte mücadele ederek kazanmak zorundayız " dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, dün sabah ailesi ile birlikte İzmir'de yaşadığı evinin önünde gözaltına alınmıştı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ve Adliye'deki işlemlerin tamamlanan Mahir Akkoyun, dün akşam saatlerinde de serbest bırakılmıştı.

Akkoyun, serbest bırakılmasının ardından, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Ben yıllardan beri örgütlü mücadele içinde yer almaya çalışan, mevcut toplumsal ve siyasal gündeme dair kendi dünya görüşüm çerçevesinde tasarımlar üreten sosyalist bir görsel iletişim tasarımcısıyım. Oluşturduğum tasarımlar nedeniyle hakkımda daha önce de soruşturma açıldı, gözaltına alındım ya da ifadeye çağırıldım. Bu ilk değildi, muhtemelen son da olmayacak.

"GÖSTERİLEN SOPA YÜKSELEN SESLERLE ORTASINDAN KIRILMIŞ OLDU"

Dün benim üzerimden yapılmaya çalışılan şey, bu sömürü düzeninden bıkmış olan milyonlarca insana seçim öncesinde gösterilmiş bir sopaydı. Ancak verilen tepkiler ve yükselen sesler bu sopayı ortasından kırmış oldu. Binlerce insana ulaşması için yaptığım şeyler, beklentilerimin çok ötesine geçerek birkaç saat içinde milyonlarca insana ulaşarak Türkiye'nin gündemine oturdu. Benim sözüm herkesin sözü, herkesin sözü benim sözüm haline geldi. Bu nedenle bana destek olan arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, STK'lara, siyasi partilere, siyasi parti liderleri ve temsilcilerine, belediye başkanlarına, avukatlara, İzmir Barosu'na, gazetecilere, sanatçılara, aydınlara, işçilere, öğrencilere, emekçilere, kadınlara, LGBTİ+'lara, kısacası adını sayamadığım, destek mesajlarına dönemediğim herkese teşekkür ederim.

"BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Bu ülkede gözaltına alınan, uydurma gerekçelerle hakkında soruşturma başlatılan, siyasi duruşu ve mücadelesi gereği tutsak edilen ya da tutsak edilmeye çalışılan tek kişi ben değilim. Bu düzenle kavgalı olduğu için tutsak edilen, alıkonulan, bedel ödetilen milyonlarca insan var. Bizi yoksulluğu, sefalete, açlığa, sömürüye mahkum edenlerden ve onların bu düzeninde kurtulmak istiyorsak, aynı dayanışma ve birlikteliği o insanlarla da göstermek, birlikte mücadele ederek kazanmak zorundayız.

Son olarak, dün aldığım büyük destek ve yaptığım şeylerin milyonlarca insana ulaşıyor olması beni daha da motive etti. Artık daha çok çalışarak, daha çok üreterek, daha çok paylaşarak mücadele etmeye ve rahatsızlık vermeye devam edeceğim. Tekrardan her şey için teşekkür ederim."

Fotoğraf ve Görüntüler: ARŞİV