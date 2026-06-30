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Uşak'ta yağış sırasında görme engelliye yardım eden bekçiye teşekkür belgesi

Uşak'ta yağış sırasında görme engelliye yardım eden bekçiye teşekkür belgesi
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Uşak'ta şiddetli sağanak nedeniyle yürümekte zorlanan görme engelli öğretmene yardım eden çarşı ve mahalle bekçisi Seyhan Öncü, İl Emniyet Müdürü tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Uşak'ta, şiddetli sağanak nedeniyle yürümekte güçlük çeken görme engelli öğretmene yardım eden çarşı ve mahalle bekçisine teşekkür belgesi verildi.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Akar İlkokulu'nda görevli bekçi Seyhan Öncü, 25 Haziran'da okulun bahçesinde görme engelli bir kişinin şiddetli yağmurdan dolayı ilerleyemediğini fark etti.

Görme engellinin yanına giden Öncü, koluna girerek okul binasına ulaşmasına yardımcı oldu.

Sosyal medyada Öncü'nün yardım ettiği anların yer aldığı görüntüleri gören İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi bekçiyi makamına davet etti, duyarlılığından dolayı tebrik ederek teşekkür belgesi verdi.

Görme engelli Beytullah Özçelik'in Uğur Serdaroğlu İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptığı, 25 Haziran'da bir toplantı için Yaşar Akar İlkokulu'na gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
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