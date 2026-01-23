Haberler

Afyonkarahisar'da görme engelli kadınlar, mutfakta hamur işi yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin kadın meclisi üyeleri, Engelsiz Gastronomi Mutfağı'nda bir araya gelerek yöresel hamur işleri yaptı ve toplumsal katılımlarını artırmaya yönelik etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesinin kadın meclisi üyeleri, Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde hamur işi yaptı.

Görme engelli kadınlar, Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde bir araya geldi.

Kadınlar, burada Afyonkarahisar'ın yöresel mutfağının hamur işleri arasında yer alan bükmesini hazırladı.

Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi Eğitmeni Pınar Avcı, görme engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmaya yönelik farkındalık etkinliklerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Derneğin Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Mart Göcen de görme engelli kadınlar olarak mutfakta bir şeyler üretmenin kendilerini iyi hissettirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Süper Lig devinde kriz! Taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor

Süper Lig devinde taraftar transfer bekliyor, başkan oyuncu satıyor