Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Görele ilçesinde polis ekipleri drone destekli denetim yaparak hız, kırmızı ışık ve kemer ihlallerine ceza kesti. Espiye'de ise belediye tarafından bahar şenliği düzenlendi.

Giresun'un Görele ilçesinde polis trafik ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Görele Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince liman kavşağında yapılan denetimde, hız ve kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama gibi ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde 10 araca hız, 11 araca ise kırmızı ışık ihlalinden ceza uygulandı.

Drone destekli kontrollerin devam edeceğini belirten ekipler, sürücülere araç kullanırken daha dikkatli olmaları ve bayram tatili boyunca hız yapmaktan kaçınmaları konularında uyarılarda bulundu.

Espiye'de bahar şenliği düzenlendi

Espiye Belediyesince ilçede bahar şenliği organize edildi.

Esentepe Mahallesi plaj bölgesinde gerçekleştirilen şenlikte vatandaşlar konser ve çeşitli etkinliklerle hoş vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Erol Karadere, şenliğe katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz
