Haberler

Google Servislerine Dünya Genelinde Erişim Sorunu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede Google ve alt platformlarına erişim sağlanamıyor. Erişim sorunu, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde hissediliyor.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede Google servislerine erişim sağlanamıyor.

AA muhabirinin dijital kesintileri raporlayan Outage Report'tan derlediği bilgilere göre, saat 10.00'dan itibaren Google'a ve şirketin alt platformlarına erişim sorunu yaşanıyor.

Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulunuyor.

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildirimi yapıldı. Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemiyor.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
İngiltere'den 16 yaş altına enerji içeceği satışına yasak

Türkiye'de de raflarda yer alıyor! Çocuklara satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella ve Merih'ten 'Futbolcular arasında sorun var mı?' sorusuna yanıt

Bütün ülkenin cevabını merak ettiği soruyu yanıtladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.