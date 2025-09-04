Google Servislerine Dünya Genelinde Erişim Sorunu

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkede Google servislerine erişim sağlanamıyor.

AA muhabirinin dijital kesintileri raporlayan Outage Report'tan derlediği bilgilere göre, saat 10.00'dan itibaren Google'a ve şirketin alt platformlarına erişim sorunu yaşanıyor.

Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulunuyor.

Özellikle Doğu Avrupa ülkelerindeki kullanıcılardan Google servisleriyle ilgili erişim sorunu bildirimi yapıldı. Google arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail, Gemini gibi şirketin diğer servislerine de ilgili ülkelerden erişilemiyor.