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Gönül Dağı Oyuncusu Berk Atan Yaralandı

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TRT'nin sevilen dizisi 'Gönül Dağı'ndaki Berk Atan, bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Olay, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi ve Atan, hastaneye kaldırıldı.

TRT'nin sevilen dizilerinden "Gönül Dağı"nın oyuncularından Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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