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Gönen'de 3 noktada çıkan arazi yangını söndürüldü

Gönen'de 3 noktada çıkan arazi yangını söndürüldü
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde üç farklı noktada çıkan arazi yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çalıoba Mahallesi'nde 13 dönüm arpa ekili alan zarar gördü.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde üç farklı noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malkoç Mahallesi Mobilyacılar Caddesi, Gündoğdu Mahallesi'ndeki mezbaha mevkisi ile kırsal Çalıoba Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle arazi yangınları çıktı.

İhbar üzerine olay yerlerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangınlar sonucu Çalıoba Mahallesi'nde yaklaşık 13 dönüm arpa ekili alan yanarak zarar gördü.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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