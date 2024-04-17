Gönen Çayı'nda kirlilik: Toplu balık ölümleri yaşandı

Çayın rengi kirlilik sebebiyle siyaha döndü

BALIKESİR - Balıkesir'in önemli su kaynaklarından olan Gönen Çayı'nın rengi kirlilik sebebiyle siyaha döndü. Suda toplu balık ölümleri yaşandı.

Balıkesir'in önemli su kaynaklarından biri olarak Kazdağları'ndan doğup Marmara Denizi'ne ulaşan Gönen Çayı'ndaki kirlilik sebebiyle balık ölümleri yaşandı. Siyaha boyanan çaydaki kirliliğe sanayi tesislerinin atıklarının yol açtığı ileri sürüldü.

"Denetimlerin yetersiz kalması sonucunda her yıl bu kısır döngü yaşanıyor"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan eski dönem milletvekillerinden Namık Havutça, " Gönen Çayı, Kazdağları'ndan doğup bütün Balıkesir topraklarını kat ederek Marmara'da Erdek Körfezi'nde denize dökülüyor. Gönen Ovası'na ve Misakça Deltası'na, Gönen Çayı hayat veriyor. Deltada flamingolar ve ördek türleri başta olmak üzere onlarca kuş türüne ve balık popülasyonuna hayat veriyor. Gönen Çayı'nın denize döküldüğü alan adeta bir balık kuluçka merkezi. Gönen ilçesinde bulunan bazı sanayi tesisleri, özellikle resmi tatil günlerinde zehirli atıklarını arıtmadan çaya bırakıyor ve sonuçta çaydaki balıkların ve diğer canlıların toplu ölümüne neden oluyor. Sadece balık ölümleri değil, insan sağlığını ve bütün canlı yaşamını tehdit ediyor. Gönen çayı havzasında 180 bin hektar tarım arazisi Türkiye'nin çeltik ambarı durumunda. Tarım arazileri bu çayın suları ile besleniyor. Ne yazık ki denetimlerin yetersiz kalması sonucunda her yıl bu kısır döngü yaşanıyor. Şu anda çayda adeta balık katliamı yaşanıyor" dedi.