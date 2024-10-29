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Gömeç'te Cumhuriyet Bayramı Su Altında Kutlandı

Gömeç'te Cumhuriyet Bayramı Su Altında Kutlandı
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin ilanının 101. yılı su altında bayrak açılarak kutlandı. Gömeç Kaymakamı Mehmet Ali Atak, dalış yapan ekipler ve vatandaşlarla birlikte büyük Türk bayrağını su yüzeyinde ve 101. yıl pankartını su altında açtı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin ilanının 101. yılı su altında bayrak açılarak kutlandı.

Gömeç İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Atak, 29 Ekim kutlamaları kapsamında ilçe emniyet amirliği, ilçe jandarma komutanlığı ve sahil güvenlik ekipleriyle birlikte Gömeç Dalış Köyü'nde etkinlik gerçekleştirdi.

Ekipler ve gönüllü vatandaşlarla birlikte dalış yapan Kaymakam Atak, gömeç açıklarında ve su altında Cumhuriyetin 101. yılı pankartı ve su yüzeyinde büyük Türk bayrağı açtı.

Gömeç Kaymakamı Mehmet Ali Atak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 101. Yılını mavi vatanda coşkuyla karşıladık. İlçemize değer katan Gömeç dalış köyünde bulunan hocalarımız ile ve sahil güvenlik komutanlığındaki mesai arkadaşlarımızla karada olduğu gibi mavi vatanda da bayrağımızı dalgalandırdık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel

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