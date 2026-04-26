Gölpazarı'nda kız halk oyunları ekibi çömlekçilik etkinliğinde buluştu

Gölpazarı Gazimihal ilk ve ortaokul halk oyunları ekibi, "Geleneksel çömlekçilik sanatı" projesi kapsamında çömlekçilik etkinliğinde bir araya geldi.

Kız çocuklarından oluşan halk oyunları ekibi, Gölpazarı Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikte geleneksel çömlekçilik sanatını tanıma fırsatı buldu.

Seramik eğitmeni Fitnat Ceyhan, yalnızca bir etkinlik gerçekleştirmediklerini, Bilecik'in değerlerini Gölpazarı'ndan Türkiye'ye taşıyan kültür köprüsü kurduklarını ifade ederek, "Hem halk oyunları hem de çömlekçilik alanında bu kültürü taşıyan kadınlar olarak bir araya geldik. Kınık köyünün ustalarından el alarak, Bilecik'te bir ilk olan ve Türkiye'de nadir görülen kadın çömlekçi ustaları olarak bu yolda ilerlemenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Usta öğreticilerden Belgin Aynur ise kız halk oyunları ekibinin sadece sahnede yer alan bir halk oyunları ekibi değil aynı zamanda Bilecik'in kültürel zenginliklerini tanıtan en güçlü temsilcileri olduğunu dile getirerek, "İnanıyoruz ki geleceğin kadınları, bugünün kız çocuklarının ellerinde şekilleniyor. Bu yüzden eğitim ve öğretimin yanı sıra çocuklarımızın yeteneklerini ve hobi alanlarını desteklemek büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Usta öğretici Refik Çelik ise hedeflerinin halk oyunları ve çömlekçilik alanlarını birleştirerek, kız çocuklarının hem kültürel mirasın taşıyıcısı hem de Bilecik'in tanıtımında aktif rol üstlenen bireyler olmalarını istediklerini aktardı.