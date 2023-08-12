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Gölpazarı Belediyesi Tarım Arazi Değerlendirmesi

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Gölpazarı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi tarım arazilerini değerlendirdi ve buğday hasadını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Hayri Suer, verimli bir hasat elde ettiklerini belirtti.

Gölpazarı Belediyesine ait tarım arazileri her yıl olduğu gibi bu yıl da değerlendirildi.

Gölpazarı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kendisine ait tarım arazilerine buğday ekerken, bunun hasadını da yaptı. Konu hakkında bir açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Belediyemize ait tarım arazilerini her yıl olduğu gibi bu sene de değerlendirmeye devam ediyoruz. Buğday ektiğimiz tarlalarda, hasada başladık. Aldığımız verim oldukça güzel. Rabbimiz bizlere de çiftçilerimize de kolaylıklar versin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gölpazarı Güncel Haberler

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