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Gölhisar ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü

AA - İbrahim Erbay - Güncel
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Konak Mahallesi'nde Hüseyin Kılınç'a ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Gölhisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasar neden oldu.

Yangın sırada evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

AA / İbrahim Erbay - Güncel

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