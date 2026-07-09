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Dayısını palayla öldürdü; ayağından vurularak yakalandı

Dayısını palayla öldürdü; ayağından vurularak yakalandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Enes Kaya, tartıştığı dayısı İbrahim Kaya'yı palayla öldürdü. Polis, uyarılara uymayan şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Enes Kaya (33) tartıştığı dayısı İbrahim Kaya'yı (55) palayla öldürdü. Polis, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Enes Kara ile dayısı İbrahim Kara arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Enes Kara, yanındaki palayla dayısı İbrahim Kara'yı yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, uyarılara uymayan şüpheli Enes Kara'yı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Enes Kara ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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