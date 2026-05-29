ATV ile geçtikleri derede akıntıya kapılan anne-oğulun cansız bedenlerine ulaşıldı /Görüntü eklendi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bayramlaşma ziyareti için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışmalarında 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Olay, dün akşam, Gölcük ilçesi Şevketiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Beylik köyünden akraba ziyaretine gitmek için ATV ile yola çıkan Mustafa Yeni ile annesi Emine Yeni, bölgedeki dereden geçmek isterken akıntıya kapılıp kayboldu. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ile SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ekipleri yönlendirildi. Geniş çaplı arama başlatan ekipler, bir süre sonra Mustafa Yeni'nin cansız bedenine ulaştı. Çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, gece saatlerinde ise olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Emine Yeni'nin cansız bedenini buldu. Anne-oğulun cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

HABER: Selda Hatun TAN-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı