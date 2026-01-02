Haberler

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı

Güncelleme:
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi dondu. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ziyaretçiler zor anlar yaşadı ve yetkililer dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkındaki gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dondu.

Ayrıca tabiat parkında gün içerisinde zaman zaman kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Gölcük'te karın oluşturduğu manzarayı görmek ve piknik yapmak amacıyla bölgeye gelenler, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Fırtına sırasında donmuş gölün yüzeyindeki ve çevredeki karların havalanması, güzel görüntüler oluştururken ziyaretçilerin manzarayı izlemelerini zorlaştırdı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüleri ve ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
