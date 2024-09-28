Üye Girişi
Haberler

Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri: Tek Bir Neden Yok

Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri: Tek Bir Neden Yok
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Gölcük Gölü'nde meydana gelen balık ölümlerinin ardında birden fazla etken olduğu açıklandı. Su analizlerinde yüksek pH ve amonyum nitrat seviyeleri dikkat çekti. İlgili kurum, ölümlere sebep olacak toksik maddelerin tespit edilmediğini bildirdi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gölcük Gölü'nde yaşanan balık ölümlerinde tek bir nedenin etkili olmadığı belirtilerek, göldeki pH ve amonyum nitrat seviyesinin artmasına dikkat çekildi.

Gölcük Mahallesi'nde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan gölde, 12 Eylül'de balık ölümleri yaşandı. Balıkların bir kısmı kıyıya vururken, bir kısmı su yüzeyinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Birliği ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune aldı. Balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatılırken, Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

'AĞIR METAL KALINTISI TESPİT EDİLEMEMİŞTİR'

Paylaşımda, "Gölcük Gölü'nde 12.09.2024 tarihinde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili alınan numune sonuçlarında; balıklarda viral bakteriyolojik olarak ölümüne sebebiyet verecek düzeyde enfeksiyon veya pestisit, toksik madde ve ağır metal kalıntısı tespit edilememiştir. Yapılan su analizleri sonucunda pH ve amonyum nitrat seviyesi yüksek görülmüştür. Konu uzmanlarıyla yapılan değerlendirmelerde ölümlere tek bir sebebin etkili olmadığı, bir gün önce yağan yağmurdan dolayı çevreden göle taşınan organik ve inorganik gübre kalıntıları, ani değişen hava ve su sıcaklığı ve dönemsel yağışın az olmasına bağlı olarak göldeki su hacminin azalması, dolayısıyla da pH ve amonyum nitrat seviyesinin artmasının etkili olabileceği konusunda mutabık kalınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ödemiş Gölcük Güncel Sağlık Tarım Çevre Yaşam İzmir

İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim olacak mı? Erdoğan, tartışmayı bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arsenal Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Leicester maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });