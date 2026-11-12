Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gölbaşı'ndaki lisede öğrenciler Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık programına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölbaşı'ndaki lisede öğrenciler Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık programına katıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Gölbaşı'nda Dünya Diyabet Günü kapsamında Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farkındalık etkinliği yapıldı. Öğrencilerin sunum yaptığı etkinlikte diyabetin nedenleri ve belirtileri anlatıldı, erken teşhis ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farkındalık programı gerçekleştirildi.

Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, öğrencilerin hazırladığı şiir dinletisiyle devam etti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından diyabet hastalığının tanımı, nedenleri, belirtileri ve hastalıkla mücadelede bilinçli hareket etmenin önemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Programda, diyabet konusunda erken teşhisin, dengeli beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, diyabet konusunda toplumsal bilincin artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kaynak: AA
Bakan Şimşek: 4 dünya bankası ile 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzaladık55

Türkiye'den milyar dolarlık anlaşma
Putin'in asıl planı ortaya çıktı! Hedef aslında Ukrayna değil

Plan deşifre oldu! Hedefi Ukrayna değilmiş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'deki faciada hayatını kaybeden Abdullah Kılınç, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Geriye gözü yaşlı 3 çocuk ve anılar kaldı
Alman ordusunda cinsel taciz skandalı! Her 5 kadın askerden 2'si mağdur

Mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Bakan skandala sessiz kalamadı
KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar

Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nun başını yakacak iddia
Eski eşinin lokantasına bıçakla daldı! Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Eski eşinin iş yerine bıçakla gitti! Sonrası korkunç
İspanyol oyuncu Ester Expósito'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi

Genç oyuncudan bomba itiraf: Ötanazi istedim, reddedildi