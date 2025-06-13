Gölbaşı'nda Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. Kaza, Yukarı Çöplü köyü yakınlarında meydana geldi ve yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
F.D. idaresindeki 33 ET 903 plakalı otomobil ile İ.B'nin kullandığı 06 GSY 92 plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel